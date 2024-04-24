В Подмосковье открылась выставка о советском модернизме

С 19 апреля в музее «Новый Иерусалим» работает выставочный проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов». Проект исследует произведения советских модернистов из собрания музея и объединяет взгляды разных групп молодых людей, исследующих этот период. К диалогу приглашают и посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная составляющая проекта — выставка, концепцию которой в 2021 году придумали студенты пятой школы Avant-Garde LAB. Ее проводит проект «Энциклопедия русского авангарда» и Еврейский музей и центр толерантности. Для практических занятий музей «Новый Иерусалим» предоставил возможность поработать со своими фондами. Итогом коллективного творчества студентов — будущих кураторов — стала концепция выставки, в 2024 году ими представлена уже готовая экспозиция, для которой они сами отбирали работы, составляли тематико-экспозиционный план и писали тексты.

В экспозицию вошли работы Роберта Фалька, Александра Шевченко, Нины Симонович-Ефимовой, Александра Волкова, Ростислава Барто, Сергея Романовича, Евгения Окса и других художников. Всего на выставке представлены более 130 работ 25 авторов. Часть произведений никогда не демонстрировалась публике.

Аудиогид для выставки подготовили старшеклассники из разных городов Московской области. Они работали в рамках совместной программы музея «Новый Иерусалим» и образовательного центра «Взлет», действующего на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Ребята прослушали курс занятий и познакомились с коллекцией работ художников-модернистов из собрания музея и концепцией будущей выставки. Для более полного погружения гостей музея в период искусства 20-30-х годов прошлого века они записали аудиогид о ключевых работах экспозиции, а также создали печатный путеводитель об этом периоде в искусстве. Аудиогид доступен бесплатно как посетителям выставки, так и всем желающим на сайте музея. Чтобы им воспользоваться, нужен только телефон с функцией сканирования QR-кода и наушники.

Третьим направлением работы стало создание оригинального способа визуальной коммуникации проекта с аудиторией. Студенты школы дизайна НИУ ВШЭ разработали фирменный стиль и графический дизайн, вдохновляясь фотоматериалами эпохи и традиций советского плаката. В результате этого подхода родилось самобытное шрифтовое решение, которое можно увидеть на афишах проекта и в пространствах выставки.

Благодаря этим трем подходам получился необычный эксперимент, как форма свободного диалога. Прежде всего, диалога с молодежью, которая изучает и постигает искусство вместе с профессионалами.

«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и, в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве. Музей «Новый Иерусалим» рад выступить местом такого открытого диалога, мы никогда еще не проводили подобных проектов. Тем более, что диалог касается знаковой для нашего собрания коллекции произведений советских модернистов. В 2021 году в рамках партнерства нашего музея со школой Avant-Garde LAB ее студенты провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея «Новый Иерусалим». Результатом этой работы стала концепция выставки, которую нам непременно захотелось претворить в жизнь. Исследовав достаточно сложный пласт искусства с молодыми специалистами и старшеклассниками, заручившись поддержкой всех наших партнеров, мы вместе представляем сегодня посетителям новую выставку-лабораторию», — отметила директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

В рамках выставки пройдут просветительские и научные мероприятия.

Экспозиция продлится до 8 сентября 2024 года.

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