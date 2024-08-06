В Подмосковье открылась выставка медиаискусства

В музейно-выставочном комплексе городского округа Химки «Артишок» открылась выставка «Химки глазами искусственного интеллекта», посвященная медиаискусству. В экспозиции представлены картины, написанные нейросетью, а также интерактивные медиаэкраны и проекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Погрузиться в атмосферу города будущего поможет интерактивное освещение, которое было создано специально для этого проекта.

Посетители выставки смогут не только увидеть новую экспозицию, но и пообщаться с искусственным интеллектом. Для этого нужно будет отсканировать специальные аудио QR-коды или воспользоваться медиаэкранами.

«Химки — город инноваций, где современные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Все больше людей открывают для себя возможности искусственного интеллекта. И на выставке химчане могут увидеть, как ИИ воспринимает их любимый город и каким может быть его будущее», — рассказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Посетить выставку можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Она будет работать до 22 сентября.

В Химках стартует серия праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Так, в выставочном комплексе «Артишок» открылась экспозиция под названием «Типичные Химки. Семейные истории». На выставке представлено 46 картин на семейную тематику, созданных 24 местными художниками. Эти работы выполнены в различных жанрах, таких как пейзаж, портрет, натюрморт и другие.

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