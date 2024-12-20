В Подмосковье открылась выставка мастерской Алексея Шилова

Экспозиция дает возможность увидеть эскизы и фрагменты росписей, произведения скульптуры, макеты и визуализации проектов, осуществленных с 2022 по 2024 год. Экспонируемые произведения впервые представлены вместе в одном выставочном пространстве.

В своих работах Алексей Шилов и его команда отражают культурное наследие в современном искусстве и оформлении общественных пространств. Его творчество известно в Звенигороде, Сергиевом Посаде, Красногорске, Ступине, Мытищах и других городах Подмосковья.

В экспозиции также представлены работы, которые реализуются в настоящее время, их открытие запланировано на начало 2025 года. Посетители могут познакомиться не только с произведениями, созданными командой, но увидеть подготовительные этапы, ощутить импульс работы творческого содружества.

Выставка продлится до 9 января 2025 года (12+).

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