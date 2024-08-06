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В Подмосковье открылась выставка фотографов из Китая

На прошлой неделе, 31 июля, состоялись открытия выставок городов-побратимов Вейхая и Сергиева Посада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке в Вэйхае представлены работы работы четырех фотографов Сергиево-Посадского округа: Дмитрия Зайчикова, Андрея Тупикова, Владимира Болоцкова и Валерии Коконовой.

На выставке в Сергиевом Посаде представлены работы талантливых художников, на которых запечатлены красоты приморского города Вэйхай провинции Шаньдун.

Это первое творческое событие нового города-побратима в Сергиево-Посадском городском округе. Данное мероприятие предоставляет уникальную возможность жителям и гостям округа познакомиться с природой, культурой и архитектурой китайского города.

Жители и гости округа имеют возможность посетить выставку «Вэйхай в объективе» до 25 августа по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5 (Центральная библиотека им. В. В. Розанова). Возрастное ограничение: 0+.

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