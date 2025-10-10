В Подмосковье открылась регистрация на участие в олимпиаде «Я — профессионал»

В сентябре стартовал IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Регион является ключевым партнером олимпиады в направлении «Креативные индустрии», разработчик и куратор которого — Московский государственный институт культуры (МГИК), расположенный в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Регистрация на участие в олимпиаде открыта для студентов всех направлений подготовки: от технических до гуманитарных.

Участников ждут уникальные возможности, многие из которых будут реализованы на площадках Московской области:

Мероприятия культурного и академического туризма с посещением ведущих компаний креативного сектора Подмосковья;

Карьерные консультации от руководителей ведущих компаний-работодателей региона;

Стажировки и трудоустройство у партнеров олимпиады;

Льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру МГИК и других вузов;

Включение в национальный кадровый резерв;

Денежные премии для победителей и призеров.

Заявки принимаются до 11 ноября 2025 года.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

Участие в Олимпиаде «Я — профессионал» — это шанс для молодежи Московской области заявить о себе, найти единомышленников и сделать уверенный шаг к успешной карьере в креативных индустриях, работая на благо своего региона.

Для Подмосковья участие в олимпиаде является стратегически важным элементом в работе с молодежью и развитии креативного сектора экономики. Это реальный инструмент для выявления и поддержки талантливых ребят, перспективных и мотивированных студентов и интегрирования их в региональные проекты. Партнерство с олимпиадой работает на укрепление кадрового резерва для креативных индустрий Подмосковья, повышения инвестиционной привлекательности региона. Лучшие участники получают возможность стажировок и трудоустройства у ведущих работодателей Московской области.

В организации направления «Креативные индустрии» задействованы ключевые министерства и организации Подмосковья: Министерство культуры и туризма, Министерство образования, Министерство информации и молодежной политики Московской области, а также Подмосковное отделение организации «Опора России» и Центр поддержки предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.