В Подмосковье открылась продажа билетов на Масленицу в усадьбе Даровое

Продажа билетов на традиционное празднование Масленицы в усадьбе Достоевских Даровое, которое пройдет 22 февраля в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике, стартовала, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости узнают о масленичных традициях XIX века, познакомятся с народными играми и угощениями того времени. В программе — выступления фольклорных коллективов «Рось», «ТОП-Вечера» и «Шыбер-Выбер», а также балаганный театр с Петрушкой. Для детей и взрослых проведут мастер-классы по изготовлению масленичных масок и кукол из ткани, соломы и лыка.

Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, которые представят энтузиасты проекта «Taste of History. Попробуй историю на вкус». Праздник пройдет с 12:00 до 15:30. Для детей до 14 лет вход бесплатный. Билеты и подробная информация доступны на сайте музея-заповедника.

