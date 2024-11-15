В Подмосковье открылась фотовыставка «Руза сквозь века»

На выставке представлены уникальные фотографии, которые были сделаны в разные периоды времени. Они демонстрируют, как город менялся на протяжении веков, отражая его историю и культуру. Посетители смогут увидеть, как выглядели улицы Рузы в начале XX века и сравнить их с современными городскими пейзажами.

Особое внимание на выставке уделяется архитектуре зданий, которые сохранились до наших дней. Фотографии позволяют увидеть, как выглядело все в прошлом, и сравнить их с тем, как они выглядят сейчас. Это дает возможность почувствовать связь между прошлым и настоящим и лучше понять историю города.

Выставка «Руза сквозь века» будет интересна не только жителям Рузы, но и гостям города. Она продлится до середины декабря. Возрастное ограничение: 12+.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.