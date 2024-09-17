В Подмосковье открылась фотовыставка «Национальный костюм народов России»

С 16 сентября по 4 октября во Дворце культуры «Вертикаль» городского округа Дзержинский проходит фотовыставка «Национальный костюм народов России» (0+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фотографиях, сделанных в ходе многочисленных экспедиций фотографом Еленой Голомидовой, запечатлены уникальные костюмы разных народов, населяющих нашу страну. В экспозиции есть фото, где можно увидеть русский, татарский, якутский, удмуртский, калмыцкий, карельский, чеченский, дагестанский, башкирский костюм.

Посетители выставки смогут познакомиться не только с яркими и красочными фото, но и больше узнать о культуре и истории России, самобытности населяющих ее народов, а также насладиться красотой и оригинальностью национальных костюмов.

Выставка в ДК «Вертикаль» работает с понедельника по воскресенье, с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

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