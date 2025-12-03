В Подмосковье откроется выставка «Сердце Родины. Шахтеры-новаторы Донбасса»

10 декабря в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» открывается выставка «Сердце Родины. Шахтеры-новаторы Донбасса» с участием сразу трех музеев Луганской Народной Республики: музей истории города Первомайск, Музей истории города Ровеньки, Городской историко-художественный музей г. Стаханов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставочный проект рассказывает о значительном вкладе в экономику молодой Советской страны шахтеров и рационализаторов Донбасса 1930-х гг. Экспозиция увековечивает память шахтеров, самоотвержено трудившихся на благо социалистического Отечества и проявлявших профессиональное мужество и новаторство в повседневном труде.

«Уголь имеет физическую крепость и требует таковой от шахтеров. Выставка «Сердце Родины. Шахтеры-новаторы Донбасса» позволяет увидеть самый прорывной этап истории угледобычи, когда ставилась цель достичь передовых значений показателей. А задачи решались с помощью перехода на новую научно-техническую базу и техническое перевооружение отрасли. Мы благодарны Министерству культуры Луганской Народной Республики, нашим подшефным музеям города Ровеньки и города Первомайска Луганской Народной Республики за помощь в создании экспозиции, которая ярко иллюстрирует техническую славу нашей страны», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Посетители впервые увидят предметы, которые еще недавно были доступны только для узкого круга профессионалов. В их числе — модель первого советского проходческого комбайна Б-6-39, изобретенного Алексеем Бахмутским в 1932 г. Это первая машина в мире, совершившая прорыв мирового масштаба в горном деле и одновременно выполнявшая зарубку, отбойку и навалку угля в забое. До комбайна Бахмутского ни одна машина на планете не могла выполнять все эти операции одновременно с невероятно высокой производительностью.

Практически одновременно с Бахмутским в 1934 г. механик треста «Первомайскуголь» Николай Чихачев создал другой проходческий комбайн 4–1, который в 1939 г. начали промышленно выпускать и внедрять в шахты. Впоследствии принцип работы исполнительного устройства комбайна был применен в более поздних отечественных конструкциях.

Другой уникальный экспонат — модель первого советского скипа системы Гейхмана. Специализированный подъемный ковш (вагонетка-контейнер) был предназначен для механизированного подъема угля по вертикальным и наклонным шахтным стволам. Разработан и внедрен в СССР в 1920-30-х гг. Скип значительно увеличил производительность шахт, снизив долю ручного труда.

«В 1929 г. началась индустриализация, и был принят первый пятилетний план, главным лозунгом которого стали слова И. В. Сталина „Техника решает все!“. К 1933 г. в Донбассе было добыто 49 млн тонн, а к 1940 г. 85 млн тонн угля. Огромное влияние на эти показатели имела механизация процесса угледобычи, лидером которой был Донбасс. Выставка рассказывает об этом этапе развития Донецкого бассейна», — отметил куратора выставки, главный научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Дмитрий Пальчиков.

Процесс совершенствования шахтерского дела позволяют проследить артефакты 1890-1930-х гг от масляной лампы конца XIX в., отбойных и бурильных молотков, шахтерской одежды до лучших, по своим временам, образцам техники.

На выставке также представлены редкие фотографии, авторские свидетельства, документы и личные вещи шахтеров.

Отдельную часть экспозиции занимают живописные работы. Среди российских художников, посвятивших свои произведения шахтерам, выделяется художник-передвижник Николай Касаткин, «первый художник Донбасса». Посещая шахты в 1893–96 гг., Касаткин жаловался: «С трудом себя удерживаю, чтобы не уехать… Тут надо веревки, а не нервы, а у меня гнилые нитки». Но при этом продолжал работать над сюжетами о жизни, быте и труде углекопов: «Шахтерка», «Шахтер-зарубщик Лука хромой», «Углекопы. Смена», «Шахтер-тягальщик», «Сбор угля бедными на выработанной шахте».

Выставка продлится до 3 марта 2026 года. 12+.

Место проведения: Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина» музея-заповедника «Горки Ленинские».

