В Подмосковье откроется выставка, посвященная жизни архитектора Ивана Жолтовского

3 ноября в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» начинает работу выставка «Жолтовский. Сукоян. Горки», посвященная известному русскому и советскому архитектору Ивану Жолтовскому. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции будут представлены документы и картины из архива ученика Жолтовского, архитектора и художника Николая Сукояна, предоставленные музею его дочерью, тоже художницей Вероникой Сукоян. Также гости увидят чертежи, фотографии, дружеские шаржи и газетные вырезки, которые более полно позволят увидеть творческую лабораторию советских архитекторов, и узнают о том, как Жолтовский и Сукоян с 1947 года работали в Архитектурной мастерской-школе академика архитектуры И. В. Жолтовского и вместе писали пейзажи. Многие экспонаты публика увидит впервые.

Николай Сукоян — один из создателей здания Новой Третьяковки на Крымском Валу, участник проектов Реставрационных мастерских им. Грабаря, Алмазного фонда, Парка искусств на Крымской набережной, комплекса жилых домов, театров «Модерн» и «На Покровке», реконструкции площади у Красных ворот.

Реализация выставки стала возможной благодаря вниманию к музею-заповеднику «Горки Ленинские» Вероники Николаевны Сукоян, которая ранее передала в фонды музея часть архива отца, имеющую отношение к Горкам и И. В. Жолтовскому.

Куратор проекта — ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов расскажет об исследовательской работе, в результате которой были обнаружены новые имена, связанные с созданием усадебного комплекса Горок, яркого образца неоклассики XX века: «Прежде всего, отметим огромный вклад выдающегося исследователя русской усадьбы Марии Владимировны Нащокиной, нашедшей и опубликовавшей свидетельство Николая Сукояна об участии И. В. Жолтовского в строительстве Горок, о котором он рассказал ученикам в школе-мастерской, по воспоминаниям, 7 августа 1953 года: „Горки — это тоже я делал. Где Ленин жил — это для Зинаиды Григорьевны Морозовой“. Таким образом, посетители выставки увидят первое документальное и мемуарное свидетельство о том, что авторство проекта Горок принадлежит архитектору Ивану Жолтовскому, а не Федору Шехтелю, как считал ось многие годы. Но впереди нас ждет долгая исследовательская работа и новые имена, связанные с усадьбой Горки. Поэтому мы очень благодарны Николаю Сукояну, который собрал и сохранил уникальные материалы и до конца своей жизни боролся за сохранение памяти учителя. И признательны Веронике Сукоян, предоставившей на выставку редкие живописные полотна».

Раздел, посвященный Николаю Сукояну, позволит проследить творческий путь архитектора, узнать сферы его интересов и характер работы. Мало кто знает, что здание Музея В. И. Ленина в Горках могло бы быть возведено по его проекту, сочетавшему самые современные подходы в области музейного проектирования и лучшие технические решения. Но тогда победу на конкурсе одержал проект архитектора Леонида Павлова.

Во второй части экспозиции об Иване Жолтовским — никогда не выставлявшиеся живописные работы: «Этюд. По мотивам Клода Лорена», «Подмосковный пейзаж. По мотивам Клода Лорена», «Желтый куст», «Закат», «Пейзаж со сломанным деревом», «Осенний лес» и другие.

Всего сохранилось 25 пейзажей Жолтовского, написанных маслом, в основном, в 1940–1950-е гг. Пожилой мастер, часто работал на даче, писал этюды окрестностей. На одном из снимков 1951 года зодчий стоит у крыльца дачного дома с этюдником в руках.

Выставка продлится до начала февраля 2026 года.

Запланированы кураторские экскурсии по выставке.

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника. 12+.

