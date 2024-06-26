В Подмосковье откроется выставка «Легенда о Коловрате» 2 июля

Это выставка иллюстраций Юрия Белоусова к мещерскому сказу о легендарном рязанском воеводе. Она с успехом экспонировалась более чем в 20 городах России и теперь будет представлена в Павлово-Посадском историко-художественном музее.

На открытии выставки каждый сможет познакомиться с автором работ. Юрий Белоусов — секретарь союза писателей России, председатель творческого Совета по легендам и сказам народов России при союзе писателей России, руководитель межрегиональных культурно-исторических проектов «По следам Евпатия Коловрата», «Сердце Мещеры», «В поисках Артании», «Сказы исторической Пруссии», «Изумрудное кольцо Мещеры» и др.

Выставка будет работать до 21 июля. Вход свободный.

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