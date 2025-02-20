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В Подмосковье откроется выставка к международному женскому дню

28 февраля в художественной галерее «Ника» в Ступине состоится открытие ежегодной выставки «Золотая роза», посвященной международному женскому дню (0+), сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно в выставке принимают участие талантливые художницы и мастерицы декоративно-прикладного искусства из Ступина и близлежащих городов. Экспозиция представит собой разнообразие стилей, техник и тем, которые нашли отражение в работах участниц.

«Посетители смогут увидеть живописные полотна, графические работы, вышивку, изделия из соломки, работы, выполненные в технике флюид-арт, многие другие произведения, созданные специально для этого события», — отмечают в галерее.

Каждая работа, представленная на выставке, — уникальная история, которая рассказывает о жизни, любви, природе, культуре и других аспектах, важных для женщин.

Выставка «Золотая роза» даст возможность познакомиться с творчеством местных художниц, увидеть красоту и гармонию мира глазами женщин.

Посетить выставку можно по Пушкинской карте.

Выставка продлится до 29 марта. Художественная галерея «Ника» расположена по адресу: г. Ступино, улица Бахарева, 8.

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