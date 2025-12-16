В Подмосковье откроется выставка «Испытание Сибирью»

25 декабря в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, в усадьбе Вяземы, откроется выставка «Испытание Сибирью». Это совместный проект Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена жизни и наследию декабристов в сибирской ссылке и приурочена к 200-летию декабристского восстания. Посетители смогут увидеть личные вещи, принадлежавшие декабристам и людям их эпохи, документы, гравюры и портреты. Особый интерес представляют страницы «Сибирского альбома» Екатерины Трубецкой, на которых изображены виды каторги, сделанные художниками-декабристами. Этот альбом декабристы преподнесли ей в подарок, когда она покидала каторгу.

Выставка продолжит свою работу до 25 февраля 2026 года. 6+

