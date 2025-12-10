В Подмосковье откроется выставка «Балет и зритель. Афиша танцует историю»

13 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоится открытие выставки «Балет и зритель. Афиша танцует историю». Экспозиция через предметный ряд расскажет об участниках постановок балета: артистах, художниках и зрителях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена истории афиш как визуального языка балета на протяжении нескольких эпох. Посетители увидят уникальные афиши, живописные и графические эскизы, мультимедийные инсталляции с архивными видеозаписями, декоративную тарелку Императорского фарфорового завода с изображением легендарной балерины Марии Тальони, выступлениями которой восхищались Тютчев и Боратынский. Экспозиция покажет, как изменялись каноны красоты и представления о внешности балерин.

Основу выставки составят работы художника Олега Савостюка, сотрудничавшего более 50 лет с Большим театром и создавшего афиши ко всем постановкам советского и российского хореографа, балетмейстера Ю. Григоровича, также в экспозиции представлены редкие артефакты из собрания музея, «материальные воспоминания», собранные за почти 100 лет настоящей поклонницей балета Ириной Нестеренко.

Выставка продолжит свою работу до 23 февраля 2026 г. 6+

