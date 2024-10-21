В Подмосковье организовали мероприятия ко Дню отца

Предложение учредить праздник внес депутат Госдумы от Московской области Денис Майданов в 2021 году. Президент Владимир Путин поддержал инициативу и подписал указ об официальном праздновании Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября, передает пресс-служба партии.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сегодня наравне с мамами, папы могут получить различные выплаты и пособия, оформить маткапитал или больничный по уходу за ребёнком.

«Мы продолжим расширять меры поддержки детей и родителей, укреплять институт семьи и оберегать традиционные ценности. Сколько бы нам не было лет, мы прислушиваемся к нашим мудрым отцам, дорожим их авторитетным мнением и берём с них пример. Сильные и надёжные — они наставляют нас на протяжении всей жизни. Мы также чтим память наших предков — великих мужей, которые в разные исторические времена оберегали наш род, родную землю и вели Отечество к новым свершениям. Мы стремимся быть достойными их наследия», — сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что с глубоким уважением сегодня поздравляем и отцов-героев наших дней.

Активисты «Единой России» совместно с депутатским корпусом в День отца поздравили представителей сильного пола с этим теплым, семейным праздником, а также провели ряд праздничных мероприятий.

Так, в Реутове члены и сторонники «Единой России» совместно с активистами «Молодой Гвардии» провели мастер-классы в Центральном парке Реутова в рамках проекта «Крепкая семья». Также была организована акция «Мой папа — герой!», в которой каждый желающий мог написать письмо отцам в зону Специальной военной операции.

«День отца в России начали отмечать сравнительно недавно. Но этот праздник с каждым годом набирает все большую популярность, ведь значение мужского воспитания в семье невозможно переоценить. Сегодня многие отцы защищают страну в зоне СВО. Они знают, что их семьи не остались один на один со своими проблемами — каждая такая семья в центре внимания и заботы», — отметил секретарь местного отделения партии Филипп Науменко.

Активисты Сергиево-Посадского отделения партии организовали чаепитие для многодетных отцов. С Днем отца мужчин совместно с молодогвардейцами и сторонниками партии поздравил депутат Мособлдумы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев. В непринужденной беседе мужчины обсудили вопросы поддержки семей военнослужащих, поговорили также о выплатах семьям участников СВО.

«Сегодня в Московской области также действуют различные меры поддержки семей, в том числе одиноких, многодетных отцов. В нашем округе мужчины активно участвуют в общественной жизни. Очень важно на государственном уровне подчеркивать роль отца в воспитании детей, в сохранении традиционных семейных ценностей!», — отметила исполнительный секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», член регионального политического Совета партии Анна Казанбаева.

В Люберцах отделение «Союза женщин России» совместно с активом партииорганизовали турнир по боулингу многодетных отцов и отцов –военнослужащих.

«Это прекрасный способ не только отметить День отца, но и подчеркнуть значимость отцовства, семейных ценностей и поддержки наших защитников.Отец — это не только защитник семьи, но и тот, кто закладывает основу для воспитания будущих поколений. Всем отцам мы вручили благодарственные письма от местного отделения „Единой России“ „За личный пример и активную пропаганду семейных ценностей“, — рассказала муниципальный депутат, председатель Совета сторонников „Единой России“ Елена Верховых.

В преддверии праздника серпуховские единороссы передали необходимую гуманитарную помощь участнику СВО Виталию из посёлка Пролетарский. Военнослужащий, известный под позывным Роджер, отправился защищать страну 2 года назад. Сейчас штурмовик отстаивает интересы страны под Купянском.

«На данный момент Виталий находится в отпуске, но скоро вновь отправится на передовую, где сможет передать помощь своим товарищам. Верим в победу и ждём возвращения ребят домой», — заключил Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.