В Подмосковье определили победителей молодежного проекта «Театральный поединок»

24 ноября в Московском Губернском театре состоялся финал VI сезона молодежного проекта «Театральный поединок». В финал вышли три команды: ⁠образцовый коллектив «Театр «Дебют» (г. Волоколамск); ⁠образцовый коллектив Театральная студия «Мозаика» (г. Дедовск); детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл»⁠ (г.о. Химки). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Перед началом финального поединка для всех участников сезона прошли мастер-классы по импровизации от педагогов и режиссеров Владимира Беляйкина и Александра Аргоса.

Руководители коллективов приняли участие в конференции «Лаборатория театра», спикерами на которой выступили актеры, режиссеры и педагоги Анна Сорокина и Илья Подчезерцев.

Для финалистов и участников молодежного проекта «Театральный поединок» прошла «Творческая встреча со звездой», где свой артистический талант продемонстрировал актер и друг проекта Сергей Друзьяк.

В фойе театра зрителей и участников ждала игровая зона со множеством настольных игр из разных уголков мира, а также активные развлечения — дворовые игры детей во времена, когда на было гаджетов.

Судили встречу ⁠директор Московского Губернского театра, директор Большого Детского фестиваля, член наблюдательного совета Молодежного проекта «Театральный поединок» Лариса Вильясте; музыкант, актер, победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок; ⁠профессор Российской академии театральных искусств (ГИТИС), режиссер, педагог, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко; ⁠актер, режиссер, педагог, художественный руководитель Московского театрального колледжа им. Л. А. Филатова Юрий Кравец; актриса театра и кино, амбассадор Молодежного проекта «Театральный поединок» Александра Никифорова.

Ведущим финального матча был актер театра и кино, тренер по актерской импровизации, ведущий и рефери Молодежного проекта «Театральный поединок» Михаил Грищенко.

По результатам финальной игры места распределились следующим образом:

1 место — команда «Мюзикл» г. Химки;

2 место — команда «Дебют» г. Волоколамск;

3 место — команда «Мозаика» г. Дедовск.

Традиционно директор МГТ Лариса Вильясте наградила участников сертификатами Большого Детского Фестиваля. В жюри БДФ приглашена участница команды «Мюзикл» из г. Химки Анна Чистякова, в Мастерские БДФ попадает команда «Мозаика» из Дедовска.

В завершении финального дня VI сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» артисты Театра мюзикла «Успех» исполнили песню-посвящение, написанную специально для проекта. Песню об импровизации подарили зрителям ребята из театра «Мюзикл», а артист Александр Асташенок спел новогоднюю песню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.