В Подмосковье наградили лучших работников сельских учреждений культуры

В Подмосковье объявили победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящимися на территории муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выдвижение участников конкурса проходило по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе проходил прием заявок от участников в муниципалитетах, а на втором этапе конкурсная комиссия министерства культуры и туризма региона рассматривала заявки и формировала рейтинги лучших учреждений культуры и лучших работников культуры сельских поселений, на основании которых были определены победители.

При выборе победителей оценивались удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, уровень материально-технической базы учреждения культуры, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами, художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории, количество клубных формирований, развитие самодеятельного художественного творчества, поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения и многое другое.

Победителями конкурса стали 15 сельских учреждений культуры Подмосковья и 36 их сотрудников.

Среди лучших учреждений культуры:

Песковская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Коломенская городская централизованная библиотечная система» (г. о. Коломна Московской области);

Аксиньинский Дом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино Московской области (г. о. Ступино Московской области);

Леонтьевская сельская библиотека № 10 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. о. Ступино (г. о. Ступино Московской области).

Полный список победителей конкурса размещен на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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