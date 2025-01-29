В Подмосковье начался второй этап конкурса имени Николая Телешова

Второй этап литературно-музыкально-художественного конкурса «Премия имени Николая Дмитриевича Телешова» стартовал в городском округе Люберцы. Он учрежден администрацией муниципалитета и Московской областной организацией союза писателей России, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Конкурс соединяет три вида искусства — литературу, музыку и живопись. Объединение творческих людей было характерно для деятельности писателя, поэта и общественного деятеля Николая Телешова, хорошо известного люберчанам по «Малаховским средам», — рассказал председатель комитета по культуре городского округа Люберцы Илья Рожников.

Он добавил, что литературно-музыкально-художественный конкурс проходит в трех номинациях.

Прием творческих работ в номинации «Поэзия и краеведение» продолжится до 15 февраля. Материалы принимаются в Центральной библиотеке им. С. Есенина (непосредственно или почтой с пометкой «Премия им. Н. Д. Телешова») по адресу: 140000, Московская область, Люберцы, ул. Волковская, 5а.

Открытый конкурс финалистов в номинации «Музыка» пройдет 10 марта в 15:00 в помещении картинной галереи Люберец.

А уже в среду, 5 февраля, в 15:00 там же состоится открытие выставки картин финалистов премии. Она продлится до 2 марта.

Николай Дмитриевич Телешов — русский писатель, поэт, организатор известного кружка писателей «Среда» (1899—1916), почетный гражданин Москвы, заслуженный деятель искусств РСФСР (1938). Знаменитые телешовские «Среды» в разное время посещали И. Бунин, Л. Андреев, А. Серафимович, М. Горький, А. Куприн, А. Чехов, В. Маяковский, А. Васнецов, И. Левитан, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, актеры московских театров.

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