В Подмосковье начался прием заявок на XV Международный конкурс чтецов им Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» объявляет о начале приема заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Тема конкурса — «Чехов и Зощенко», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводится ежегодно среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей конкурса в день рождения писателя 29 января в музее-заповеднике «Мелихово», где для участников также организуют дополнительную культурную программу.

Каждый год для конкурса определяется специальная тема: «Чехов и Гончаров», «Чехов и Казаков», «Чехов и Бунин», «Чехов и Достоевский», «Чехов и Островский». Таким образом, в музее-заповеднике, помимо рассказов Чехова, звучат и произведения других классиков русской литературы, что делает конкурс более ярким и запоминающимся.

К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных ВУЗов, имеющие в программе дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Продолжительность выступлений по произведениям заявленных в теме Конкурса авторов — не более 12 минут.

Жюри конкурса — известные актеры, педагоги, мастера художественного слова — выберут лучших исполнителей. Точный состав жюри будет объявлен дополнительно.

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2025 года, гала-концерт победителей и награждение — 29 января.

Заявки принимаются до 1 ноября 2024. Телефон для справок: +7 905 778 42 65 — Елена Алексеева.

В заявке нужно указать — фамилию, имя, возраст. А также место работы или учебы, автора и название исполняемого произведения, продолжительность выступления. Еще свою контактную информацию.

Организаторы конкурса предоставляют иногородним участникам проживание и питание на время его проведения.

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