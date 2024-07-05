В Подмосковье начался прием заявок на участие в кубке креативных бизнес проектов

В Подмосковье до 14 июля пройдет прием заявок на участие в кубке креативных бизнес проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кубок креативных бизнес проектов — это конкурс для творческих предпринимателей различных сфер и направлений, позволяющий рассказать о своем проекте на всю Московскую область. В процессе образовательного этапа у участников будет возможность доработать свой проект, сделать его по-настоящему уникальным, актуальным, конкурентоспособным и понятным аудитории. Все проекты будет рассматривать экспертное жюри.

К участию в конкурсе принимаются творческие бизнес-проекты, зарегистрированные на территории Московской области или имеющие производственные площади, точки сбыта, представительства в Подмосковье.

Сфера деятельности: историческое и культурное наследие (музейные и экскурсионные проекты, НХП, ремесла); исполнительское, визуальное искусство, фотография, арт; коммуникационные проекты, медиа, литературные проекты, кино, IT-проекты, компьютерные игры; дизайн, проекты, связанные с разработкой различного дизайна; прикладное искусство, мода, украшения, аксессуары, креативная гастрономия; образование в креативных индустриях; креативные пространства, ивенты, ярмарки.

Один участник может представить только один бизнес-проект в сфере креативных индустрий. Участником кубка может стать индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, общество с ограниченной ответственностью.

Победители будут выбираться в номинациях: «Стартап», «Становление», «Успех», а также в номинации партнеров. Жюри оценит экономическую ценность проектов, их уникальность, креативность и приземленность — наличие обратной связи от потребителя, присутствие в сети Интернет, на офлайн-площадках и т. п.

Подробности по ссылке.

Финал кубка креативных бизнес-проектов состоится 23 августа 2024 года в Красногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее говорил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.