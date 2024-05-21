В Подмосковье началась выставка «Узора нить вдохновенная»

На цокольном этаже усадьбы Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе проходит выставка «Узора нить вдохновенная». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция выполнена в направлении гобеленовой живописи. Гости смогут ознакомиться с вышитыми вручную картинами, которые создали 17 вышивальщиц из разных уголков России. Работы выполнены по произведениям известных художников и передают нюансы многочисленных цветовых переходов живописного полотна. Все вышитые картины сопровождаются цитатами из произведений А. С. Пушкина.

Выставка завершится 4 августа 2024 года. Подробности — на сайте музея.

Подмосковная усадьба Вяземы входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. На территории сохранился дворцово-парковый ансамбль XVI–XVIII веков: церковь Преображения Господня и звонница конца XVI века, Годуновский пруд с остатками плотины, дворец, флигели, хозяйственные постройки и парк XVIII века.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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