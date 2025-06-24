В Подмосковье начал работу музей «Подвиг Великий и вечный»

24 июня в школе № 19 городского округа Красногорск состоялось торжественное открытие музея «Подвиг Великий и вечный». Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На церемонии открытия присутствовали почётные гости: министр образования Московской области Ингрид Пильдес, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, заместитель директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко, руководитель Детского центра Музеев Московского Кремля Надежда Рощина, руководитель поискового отряда «Братство святого Георгия» Андрей Никулин и другие.

«В этот особенный для всех нас год мы открываем музей истории „Подвиг Великий и вечный“. Особенно важно отметить, что этот проект реализован по инициативе родителей: в течение нескольких лет они кропотливо собирали экспозицию буквально по крупицам, с огромным уважением к подвигу наших предков. Это пример по-настоящему деятельного и бережного отношения к сохранению исторической памяти, бесценный вклад в создание воспитательной среды», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Музейный комплекс разместился на четвёртом этаже школы — в помещении бывшей библиотеки. Одним из центральных объектов стала «Стена памяти», собранная из фотографий родственников-ветеранов учащихся и педагогов. Здесь же представлены репродукции и оригиналы картин современных художников на военную тематику. Главный зал музея разделён на две части: красную — «Великая Отечественная война» и зелёную — «Многонациональный зал народов СССР и России».

В «красной» зоне размещены 17 тематических витрин, посвящённых ключевым этапам и событиям войны — от начала боевых действий в 1941 году до Парада Победы 1945-го. Среди экспонатов — винтовка Мосина, найденная вместе с останками солдата, ростовой манекен в форме офицера Красной армии, копия штурмового Знамени Победы, диорама «Штурм Рейхстага», а также личные вещи фронтовиков, архивные документы, фотографии, схемы и макеты техники.

«На создание музея ушло четыре года. Всё началось с идеи, и шаг за шагом, благодаря усилиям неравнодушных родителей, поисковиков, школьников и педагогов, нам удалось собрать более сотни уникальных предметов. Это живая история, которую мы передаём детям. Мы искренне благодарим Министерство образования Московской области и школу № 19 за поддержку и доверие», — поделился создатель музея, родитель обучающихся, член Управляющего Совета школы № 19 Кирилл Плеханов.

Музей оснащён современным мультимедийным оборудованием. В зале установлен экран для показа кинохроники и учебных фильмов, в том числе в формате 3D. Атмосферу военного времени передаёт оригинальный репродуктор 1931 года, воссозданный с возможностью проигрывания сводок Совинформбюро, песен и радиопередач времён войны. Все экспонаты снабжены пояснительными подписями.

Зелёный зал музея посвящен мирной жизни и многонациональному наследию народов СССР. Здесь представлены витрины с национальной символикой, ростовые манекены в народных костюмах, куклы, предметы крестьянского быта. Этот зал формирует образ единой семьи народов, прошедших через войну и сохранивших свою культуру, традиции и дружбу.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, музей будет открыт для посетителей круглый год, а его экспозиции будут регулярно пополняться новыми материалами и артефактами.

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