В Подмосковье на платформе RUSSPASS появился новый раздел о «Золотом кольце»

На платформе планирования путешествий RUSSPASS появился специальный раздел о «Золотом кольце», где теперь можно узнать больше о легендарном историческом маршруте. Туристический маршрут «Золотое кольцо» отметит юбилей в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подмосковный старинный русский город Сергиев Посад входит в маршруты «Золотого кольца». В настоящее время Троице-Сергиева лавра является основной достопримечательностью города. Там хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Пятиярусный иконостас украшен работами Андрея Рублева. Находятся в лавре и другие духовные и культурные реликвии.

Кроме старинных храмов и монастырей, в Сергиевом Посаде путешественников привлекают необычные музеи, загородные усадьбы, этнопарк Кочевник, водопад Гремячий ключ и многое другое.

В новом разделе о «Золотом кольце» можно найти информацию о тематических маршрутах, событийном календаре, статьи RUSSPASS Журнала, а также забронировать готовые туры. Путешественники могут выбрать из более чем 25 предлагаемых маршрутов индивидуальное направление для поездок по Золотому кольцу с учетом сезонной культурной и фестивальной повестки. Интерактивная карта, размещенная там же с обозначением ключевых объектов, поможет отметить основные точки маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.