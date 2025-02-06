В Подмосковье можно увидеть уникальные предметы русского фарфора XIX века

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» начала работать выставка фарфора завода А. Г. Попова из частной коллекции Ильи Сбруева. В выставочном зале представлена коллекция из около 200 экспонатов, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Это изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо.

«Так полно и многообразно выставка фарфора завода Алексея Гавриловича Попова у нас в музее представлена впервые. Даже в XIX веке фарфор фабрики Попова стоил дорого и по своей цене приближался к изделиям Императорского фарфорового завода», — отметила старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова.

Фарфоровый завод А. Г. Попова был одним из ведущих фарфоровых предприятий России первой половины XIX века. Он действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Илья Сбруев — потомственный коллекционер. В настоящее время его собрание насчитывает более 2000 предметов, самые старые из которых относятся к началу XIX века.

Посетить выставку можно до 20 апреля.

Адрес: г. о. Солнечногорск, ул. Красная, д. 84.

Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.