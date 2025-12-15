В Подмосковье молодежи показали фильм о матери-сапере из Донецка

Мероприятие собрало более 600 молодых людей из 19 муниципалитетов Подмосковья. Проект реализуется Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT и ставит перед собой задачу через документальное кино и последующее обсуждение побудить молодое поколение к глубокому осмыслению текущих событий в стране и мире.

«Мы завершили третий сезон нашего флагманского проекта „СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!“ — 5 городов, 5 сильных и честных фильмов, 5 встреч с интересными спикерами. Общий охват проекта составил более 2000 человек. Такие проекты выполняют главную задачу: они помогают молодым людям сформировать собственное, осмысленное и ответственное отношение к реальности, основанное на знании, сопереживании и уважении к подвигу своих современников. Мы продолжим эту важную работу, открывая новые имена, истории и темы для честного разговора с молодежью», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

До начала фильма зрители смогли ознакомиться с передвижной экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Выставка, подготовленная Министерством юстиции России при поддержке Российского исторического общества, Фонда «История Отечества» и Госфильмофонда, была развернута в фойе. Восемь тематических разделов, содержащих десятки архивных документов, фотографий и графических материалов, от исторических указов до современных свидетельств, наглядно иллюстрировали многовековую непрерывность борьбы за национальный суверенитет. В Подмосковье организаторами выставки выступили Министерство информации и молодежной политики МО и Управление Минюста РФ по региону.

Молодежи показали документальный фильм международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» «Родина/Мать». Картина режиссера Яны Бех рассказала историю Екатерины из Донецка, кинолога саперной группы, воспитывающей двоих детей. Фильм исследовал ее сложнейший внутренний выбор между материнским и гражданским долгом.

«Это фильм о храброй женщине, которая ежедневно рискует собой, потому что не может иначе. Когда твой город в опасности, ты просто делаешь то, что должен. Нам было очень важно дать слово самой героине и запечатлеть реальную обстановку — разрушенные улицы, работу с собаками, моменты тишины после опасности. Показывать такое молодежи необходимо. Это честный материал для собственных выводов: о долге, чести, мужестве, семье и Родине», — отметила Яна Бех.

История героини началась в 2014 году, когда ветеринар по профессии, она потеряла своих лошадей при обстрелах Донецка и пришла добровольцем в батальон «Восток». Переучив своих собак для поиска взрывчатки, она прошла через самые тяжелые участки — от Ясиноватой и Донецкого аэропорта до Мариуполя и «Азовстали». Работа сапера на «Азовстали», где приходилось проверять каждый уголок, была пропитана, как она говорит, «энергией ужаса». Эта же чуткость к чужой боли заставляла ее страдать при виде мирных жителей и брошенных животных.

Самой судьбоносной в ее жизни стала история, произошедшая во время разминирования. Ее отправили на вызов осмотреть оставленный разрушенный дом, где, по словам других, никого не осталось. Но ее собака всем видом показывала обратное. Под завалами они нашли выжившего младенца — мальчика Никиту, чьи родители погибли, закрывая его собой. Екатерина усыновила его, подарив ему новую семью. Эта история стала живым воплощением ее слов о защите жизни. «Я защищаю свой дом, свой город… Чтобы тут радовались дети, чтобы они росли и не боялись», — эти слова героини стали ключевой мыслью фильма.

Особым гостем кинопоказа стала заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, ветеран боевых действий, участник спецоперации, военный корреспондент Лина Корсак.

«Фильм сам по себе произвел огромное впечатление, но дискуссия после него была не менее ценной. Услышать ответы настоящего ветерана, Лины Корсак, на наши, порой очень личные вопросы — это уникальный опыт. Мы говорили о страхе, долге, о роли женщин на войне. Было очень интересно!» — отметила Софья Шинкарева, участница кинопоказа из Реутова.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

