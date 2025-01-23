В Подмосковье экспонируют часы прадедушки Толкина

В музее «Новый Иерусалим» выставлены кабинетные часы 19-го века. Их изготовили в 1820-м году в Лондоне, в мастерской прадеда писателя Джона Толкина, автора саги «Властелин колец», сообщили в пресс-службе музея.

Корпус часов выполнен из красного дерева в «египетском» стиле, гофрированные пластины по бокам, сверху — ребристый купол с шаром.

Изначально компания, производившая часы, называлась «Gravell & Tolkien». Партнёрство Джона Бенжамина Толкина с Вильямом Гравелом продолжалось почти 30 лет — с 1792 по 1820 годы. После кончины Джона фирма целиком перешла к семье Вильяма, а название было изменено на «Gravell & Son».

«Прапрадедушка писателя Джон Бенжамин Толкин в конце 18-го века был одним из лучших часовых мастеров Лондона. И вместе с Гравелом он унаследовал дело известнейшего часовщика своего времени Эрдли Нортона», — рассказала Елена Жихарева, сотрудник экскурсионно-методического отдела музея «Новый Иерусалим».

В «Gravell & Tolkien» заказывала часы даже императрица Екатерина II. Сейчас они находятся в Эрмитаже. А жители Подмосковья могут полюбоваться любопытным экспонатом в стенах истринского музея.

В 1973 году некто Арендт-Андреева Е. Г. передала часы в дар «Новому Иерусалиму».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.