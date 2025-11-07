В Подмосковье доступен онлайн‑сервис бронирования пространств

сегодня в 17:47

Цифровой сервис «Парки Подмосковья» — платформа, позволяющая жителям и гостям Московской области узнать о парках региона, их истории и времени работы, посмотреть даты и места проведения мероприятий. В рамках обновления на портале «Парки Подмосковья» для пользователей стал доступен сервис онлайн-бронирования пространств: павильонов, мангальных зон, спортивных площадок и сцен. В дальнейшем сервис будет пополняться новыми объектами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Платформа работает с 1 августа 2022 года и регулярно обновляет интерфейс, являясь многофункциональным помощником для планирования комфортного отдыха и ключевым цифровым инструментом для развития внутреннего туризма в регионе.

Так, на сервисе для пользователей доступны следующие разделы:

«Парки» с описанием территорий;

«Летний досуг» («Зимний досуг») посвящен сезонным видам активностей;

«Системное расписание» информирует о мероприятиях системного расписания с описанием активностей, указанием даты и времени;

«События» рассказывает о крупных общеобластных проектах на территориях парков;

«Маршруты» для пеших прогулок, велосипедистов, бегунов и поклонников скандинавской ходьбы;

«Достопримечательности» — раздел, посвященный природным, историческим, архитектурным, культурным и религиозным достопримечательностям парков;

«Пространства» — новый раздел для бронирования объекта.

Чтобы забронировать объект, необходимо зайти на портал «Парки Подмосковья» в раздел «Пространство» и авторизоваться. Затем следует выбрать округ, парк и тип объекта, подобрать дату и время бронирования, указать свои данные и дополнительную информацию. Отслеживать статус бронирования можно в личном кабинете.

Создание сервиса «Парки Подмосковья» позволило повысить доступность информации о парках Московской области и мероприятиях, которые на регулярной основе проходят на территориях, сформировать универсальный инструмент для планирования досуга, а также создать удобную и современную цифровую среду для жителей Подмосковья.

Сервис «Парки Подмосковья» — ваш путеводитель по паркам Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.