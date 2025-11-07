В Подмосковье доступен онлайн‑сервис бронирования пространств
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
Цифровой сервис «Парки Подмосковья» — платформа, позволяющая жителям и гостям Московской области узнать о парках региона, их истории и времени работы, посмотреть даты и места проведения мероприятий. В рамках обновления на портале «Парки Подмосковья» для пользователей стал доступен сервис онлайн-бронирования пространств: павильонов, мангальных зон, спортивных площадок и сцен. В дальнейшем сервис будет пополняться новыми объектами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Платформа работает с 1 августа 2022 года и регулярно обновляет интерфейс, являясь многофункциональным помощником для планирования комфортного отдыха и ключевым цифровым инструментом для развития внутреннего туризма в регионе.
Так, на сервисе для пользователей доступны следующие разделы:
- «Парки» с описанием территорий;
- «Летний досуг» («Зимний досуг») посвящен сезонным видам активностей;
- «Системное расписание» информирует о мероприятиях системного расписания с описанием активностей, указанием даты и времени;
- «События» рассказывает о крупных общеобластных проектах на территориях парков;
- «Маршруты» для пеших прогулок, велосипедистов, бегунов и поклонников скандинавской ходьбы;
- «Достопримечательности» — раздел, посвященный природным, историческим, архитектурным, культурным и религиозным достопримечательностям парков;
- «Пространства» — новый раздел для бронирования объекта.
Чтобы забронировать объект, необходимо зайти на портал «Парки Подмосковья» в раздел «Пространство» и авторизоваться. Затем следует выбрать округ, парк и тип объекта, подобрать дату и время бронирования, указать свои данные и дополнительную информацию. Отслеживать статус бронирования можно в личном кабинете.
Создание сервиса «Парки Подмосковья» позволило повысить доступность информации о парках Московской области и мероприятиях, которые на регулярной основе проходят на территориях, сформировать универсальный инструмент для планирования досуга, а также создать удобную и современную цифровую среду для жителей Подмосковья.
Сервис «Парки Подмосковья» — ваш путеводитель по паркам Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.