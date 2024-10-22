В Подмосковье до 1 ноября примут заявки на фестиваль для детей «Голоса сердец»

До 1 ноября открыт прием заявок на участие в фестивале для детей и юношества «Голоса сердец». Фестиваль проводится в целях поддержки и развития творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участвовать в фестивале «Голоса сердец» могут дети, подростки и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет, имеющие инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

Конкурсная программа включает 6 номинаций:

«Инструментальное исполнительство»;

«Народные инструменты»;

«Сольное вокальное исполнительство»;

«Изобразительное искусство»;

«Декоративно-прикладное искусство»;

«Художественное слово».

Возрастные категории:

младшая — до 14 лет;

средняя — до 20 лет;

старшая — до 30 лет.

Заявки принимаются до 1 ноября 2024 года.

Завершится фестиваль традиционным гала-концертом, на котором будут объявлены победители фестиваля. Торжественное мероприятие состоится 30 ноября в центре культуры и искусств г. Реутова.

Организатор фестиваля — государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Реутов.

С подробной информацией об условиях участия в фестивале можно ознакомиться на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.