В Подмосковье аттестовано 200 экскурсоводов в 2024 году

17 октября прошел аттестацию 200-й экскурсовод в Московской области. Наиболее популярными туристическими маршрутами экскурсоводов находятся в Коломне, Сергиевом Посаде и Дубне. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках предоставления государственной услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков» за 2022–2024 годы министерством культуры и туризма Московской области по итогам проведения 17 октября текущего года заседания аттестационной комиссии экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков аттестовано 200 соискателей.

«Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления, помимо привычного всем культурно-познавательного туризма, обороты набирают также и гастрономический, научно-популярный, детский туризм. Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях. В дальнейшем мы планируем аттестовать еще больше специалистов», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Всего в аттестационную комиссию за 2022–2024 годы для аттестации было подано 295 заявлений. По итогам 34 заседаний аттестационной комиссии экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков аттестованы 195 экскурсоводов (гидов) и 5 гидов-переводчиков, из них 188 человек ведут деятельность по Московской области, а 12 — по туристическим маршрутам, проходящих по территориям двух или более субъектов РФ, среди которых, кроме Московской области, Москва, Калужская область, Рязанская область, Тверская область и Ярославская область.

Как отметили в министерстве культуры и туризма Подмосковья, наиболее популярными туристическими маршрутами экскурсоводов являются города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.