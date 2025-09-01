В Подмосковье 9 тыс человек посетили фестиваль «Маги в парках» на выходных

30 и 31 августа в Раменском городском парке и городском парке Шаховской состоялся фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие в Раменском посетили 6 тыс. человек, в Шаховской — 3 тыс. зрителей.

Финалистами отборочных этапов стали в номинации «Микромагия»:

Егор Макарин (г.о. Химки).

В номинации «Сценическая магия»:

Дмитрий Маркеев (г.о. Люберцы);

Шоу-дуэт «Nереальная Nаука» (Орехово Зуевский г. о.);

Павел Ионов (г.о. Звездный городок);

Павел Плотников (г.о. Красногорск);

Илья и Алиса Словачевские (Раменский м. о.)

Выступления конкурсантов оценивали братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

В рамках представления также состоялась программа от самих братьев. Они показали свои лучшие номера иллюзии, в которых также смогли принять участие зрители фестиваля.

Фестиваль продолжится до 21 сентября и завершится большим гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске. В рамках программы победители конкурсной части фестиваля поборются за главный приз — возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также на гала-концерте зрителей ждут выступления известнейших иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.