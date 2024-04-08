В Подмосковье 9 апреля стартует конкурсная программа «Театрального поединка»

9 апреля стартует конкурсная программа весенней серии игр пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Кастинг-встречи проекта прошли в четырех подмосковных городах: Дедовске, Дмитрове, Подольске и Электростали. На этих мероприятиях участники познакомились с педагогами проекта и друг с другом, поучаствовали в практических мастер-классах по актерской импровизации, попробовали свои силы в игре и сформировали команды, которые в дальнейшем будут представлять свои коллективы на проекте.

Игры пройдут в следующих городах и поселках Московской области: Орехово-Зуево, Горки-10, Ногинск, Видное, Люберцы, Подольск, Павловский Посад, Запрудня, Наро-Фоминск, Дедовск, Красногорск, Королев, Мытищи, Одинцово.

В весенней серии игр состоятся 16 межгородских поединков, в которых примут участие 32 молодежных театральных коллектива.

Предварительно участники проекта получили от организаторов видеоматериалы для практической подготовки и изучения правил и раундов театральной игры.

В марте в каждый театральный коллектив приезжали тренеры и педагоги проекта, чтобы подготовить ребят к участию в конкурсной программе.

Более подробная информация о датах и адресах проведения игр на сайте проекта «Театральный поединок».

Приглашаются жители городов-участников проекта, а также друзья и болельщики поддержать любимые команды. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.