В Подмосковье 9 апреля стартует конкурсная программа «Театрального поединка»
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
9 апреля стартует конкурсная программа весенней серии игр пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
Кастинг-встречи проекта прошли в четырех подмосковных городах: Дедовске, Дмитрове, Подольске и Электростали. На этих мероприятиях участники познакомились с педагогами проекта и друг с другом, поучаствовали в практических мастер-классах по актерской импровизации, попробовали свои силы в игре и сформировали команды, которые в дальнейшем будут представлять свои коллективы на проекте.
Игры пройдут в следующих городах и поселках Московской области: Орехово-Зуево, Горки-10, Ногинск, Видное, Люберцы, Подольск, Павловский Посад, Запрудня, Наро-Фоминск, Дедовск, Красногорск, Королев, Мытищи, Одинцово.
В весенней серии игр состоятся 16 межгородских поединков, в которых примут участие 32 молодежных театральных коллектива.
Предварительно участники проекта получили от организаторов видеоматериалы для практической подготовки и изучения правил и раундов театральной игры.
В марте в каждый театральный коллектив приезжали тренеры и педагоги проекта, чтобы подготовить ребят к участию в конкурсной программе.
Более подробная информация о датах и адресах проведения игр на сайте проекта «Театральный поединок».
Приглашаются жители городов-участников проекта, а также друзья и болельщики поддержать любимые команды. Вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.