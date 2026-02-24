В Подмосковье 7 тыс человек посетили финал Хрустального льда

Финал первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» прошел 23 февраля в Сергиевом Посаде и Пушкино. Заключительные мероприятия собрали 7 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В понедельник в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоялся заключительный отборочный этап, а в Центральном парке Пушкино — гала-концерт под художественным руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Всего зрители увидели выступления 198 фигуристов-любителей из Подмосковья, из них 94 прошли конкурсный отбор и приняли участие в гала-концерте.

«Фестиваль «Хрустальный лед» объединил жителей Подмосковья, любящих фигурное катание и стремящихся творить красоту. Надеюсь, что комментарии членов жюри замотивировали конкурсантов развиваться и продолжать исполнять свои мечты», — отметил Илья Авербух.

Победителями финального этапа стали коллективы и спортсмены из Ступина, Подольска, Красногорска, Мытищ, Ленинского и Наро-Фоминского округов. Гран-при получили коллектив «Восход» из Подольска, дуэт «Кометы» из Бронниц и Ольга Демина из Раменского, а также Анна Ерофеева из Балашихи и Екатерина Колесова из Орехово-Зуевского округа. Денежные призы предоставил партнер фестиваля «Альфа-Банк».

С 2 января по 23 февраля в девяти муниципалитетах региона прошли девять отборочных этапов. Каждый из них завершался спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием известных фигуристов. Всего фестивальные мероприятия в парках области посетили более 36 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.