В Подмосковье 6 мая стартует театральный фестиваль «Русская классика. Лобня»

В театре «Камерная сцена» в городском округе Лобня с 6 по 29 мая состоится XXVIII Международный молодежный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль разделен на два блока: молодежный и профессиональный.

В рамках молодежного блока, открытие которого состоится 6 мая, будет представлено 35 спектаклей по произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. Катаева, А. Н. Арбузова, В. Бианки, К. И. Чуковского, Б. Васильева, А. Вампилова и пьесам современных авторов. Постановщиками являются театральные студии из Лобни, Подольска, Волоколамска, Долгопрудного и других городов. 12 мая покажут последние постановки, а официальное закрытие молодежного блока фестиваля пройдет 20 мая.

Открытие профессионального блока XXVIII фестиваля «Русская классика. Лобня 2024» состоится 21 мая. На нем представят 16 спектаклей, включая постановки по творчеству А. С. Пушкина, А. П. Чехова, М. Ю. Лермонтова, О. Берггольц, М. А. Булгакова, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. В. Маяковского. Спектакли будут проходить до 28 мая включительно, а 29 мая состоится официальное закрытие фестиваля.

Свое мастерство на сцене продемонстрируют не только российские театральные коллективы, но и зарубежные. Зрители смогут насладиться выступлениями Омского государственного Северного драматического театра, Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского, Китайской академии оперы «Пекинская опера», театра «Свободная сцена» из города Бишкек и других театров.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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