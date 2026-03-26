В Подмосковье 5 апреля пройдет лекция об авангарде в Звенигороде

Лекция «Известный дуэт — неизвестное трио» состоится 5 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Встреча откроет цикл «Несколько слов об авангарде» и будет посвящена Наталье Гончаровой, Михаилу Ларионову и Алексею Моргунову, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие познакомит слушателей с художественной атмосферой начала ХХ века и принципами нового искусства, которое сформировали русские живописцы и графики Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Их творческий союз положил начало одному из направлений абстрактной живописи — лучизму, где формы создавались за счет пересечения лучей. Лектор расскажет о становлении этого направления и малоизвестных фактах сотрудничества художников.

Отдельное внимание уделят Алексею Моргунову — сподвижнику знаменитого дуэта и сыну пейзажиста Алексея Саврасова. Его наследие искусствоведы только начинают подробно изучать. Участники лекции проследят, как романтическая традиция Саврасова трансформировалась в смелые и новаторские живописные решения.

Начало лекции — в 15:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

