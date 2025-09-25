В Подмосковье 4 октября откроется детский культурно-просветительский центр «Лампа»

Центр открывается в рамках реализации программы Министерства культуры РФ и Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Центр в Горках Ленинских — первый из 25 детских культурно-просветительских центров в федеральных музеях. Он также станет первым таким учреждением, открытым на территории Подмосковья. Начиная со следующего года детские культурно-просветительские центры будут создаваться в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. Планируется, что до 2030 года будет создано порядка 1,5 тысяч подобных учреждений по всей стране.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» детский центр разместится в Южном флигеле усадьбы, где на двух этажах расположатся 10 площадок, среди которых деревообрабатывающий цех, фотолаборатория, шахматный класс, художественная студия, игровая зона, библиотека с книжными полками от ведущих российских издательств и многое другое. В зависимости от расписания, залы центра «Лампа» смогут превращаться в театральную сцену или место для проведения музейных программ. Каждый ребенок, независимо от возраста, сможет найти себе название по душе.

«У последней дореволюционной владелицы усадьбы Горки Зинаиды Григорьевны Морозовой-Рейнбот, вдовы легендарного мецената Саввы Морозова, было четверо детей, которые часто гостили в Горках. Позже, когда в усадьбе проживал основатель Советского государства В. И. Ленин, его супруга Н. К. Крупская организовала ясли, детский сад и школу. Надежда Константиновна была одним из лидеров советского образования, хорошо знала работы ведущих зарубежных педагогов и широко их использовала. Поэтому мы продол жаем традиции просвещения в уникальном детском центре», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В День открытых дверей в центре «Лампа» маленькие гости смогут посетить спектакль «Фантазеры» театра «О», попробовать усадебные угощения, принять участие в работе творческих и технических лабораторий.

Начало программы в 12:00. 0+.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.