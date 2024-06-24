В Подмосковье 29 июня состоится фестиваль «Купеческий вкус»

В Серпуховском историко-художественном музее 29 июня состоится фестиваль «Купеческий вкус». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию эскиза росписи для чайной чашки, а также в дегустации чая из самовара с традиционными угощениями. При этом на фестивале будет работать ярмарка мастеров, где умельцы представят свои лучшие изделия. Приятным дополнением к событию станет лотерея с памятными призами и тематическая фотозона.

Начало программы в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея.

Серпуховский историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Основа собрания — коллекция серпуховских фабрикантов Мараевых. В 1920−1930-е гг. фонды музея пополнились произведениями искусства из окрестных усадеб и центральных музейных хранилищ. В экспозиции представлены работы известных русских художников И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, Г. И. Семирадского и многих других.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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