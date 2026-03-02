сегодня в 16:30

В Подмосковье 28 февраля провели конференцию по хореографии

Областная учебно-практическая конференция по хореографическому творчеству прошла 28 февраля в Московском Губернском колледже искусств в Подмосковье, собрав более 130 участников из 19 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция «Формирование навыков исполнительского мастерства в любительском хореографическом коллективе» объединила 26 коллективов из разных округов Московской области. Мероприятие стало одной из крупнейших профессиональных площадок для хореографического сообщества региона.

В рамках программы состоялся круглый стол для руководителей коллективов. Участники обсудили современные методические подходы, подготовку исполнителей и развитие любительских объединений. Также прошли мастер-классы по народному и современному танцу, где внимание уделили технике, выразительности и сценической культуре.

Завершилась конференция выступлениями хореографических коллективов Московского Губернского колледжа искусств. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей в сфере хореографического искусства Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.