В Подмосковье 25 апреля стартует патриотическая акция «Диктант Победы»

25 апреля состоится международная патриотическая акция «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. В регионе акция пройдет на 1 140 площадках, среди которых культурные центры, библиотеки, школы и лицеи, музеи, военно-исторические комплексы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель акции — усиление патриотического воспитания молодежи и привлечение внимания к изучению истории Великой Отечественной войны.

Принять участие в «Диктанте Победы» может любой желающий. Акция проводится в двух форматах: очно и онлайн. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции «Диктант Победы», для очного участия понадобиться еще регистрация на площадке проведения акции.

В этом году в Подмосковье «Диктант Победы» можно будет написать в музее-заповеднике «Бородинское поле», в Государственном военно-техническом музее в Черноголовке, в музейном комплексе «Зоя», в Военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» в парке «Патриот», в Российском университете кооперации (г. о. Мытищи) и в других общественно-культурных центрах, музеях, образовательных учреждениях и библиотеках региона. Полный список мест проведения акции размещен на официальном сайте акции.

Всем участникам «Диктанта Победы» будут вручены именные сертификаты с итоговыми баллами. Победители диктанта, набравшие максимум баллов, получат дополнительные преференции при поступлении в вуз.

За 45 минут участникам надо ответить на 25 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной войны, в этом году часть вопросов будет посвящена СВО.

Впервые «Диктант Победы» прошел в 2019 году в 24 государствах, включая Россию. В 2024 году в акции приняли участие около 2 миллионов человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.