В Подмосковье 21 мая откроется выставка к 85-летию со дня рождения Е. Образцовой

В Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин 21 мая откроется выставка «Елена Образцова. Жить — значит петь». Проект приурочен к юбилею оперной певицы Елены Васильевны Образцовой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями ее дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века. Важная тематическая линия выставки — связь с именем П. И. Чайковского, которая нашла отражение и в победе в IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, и в исполнении партии Графини в опере «Пиковая дама», и в концертных программах, где часто звучали камерные произведения композитора.

Елена Васильевна Образцова — советская и российская оперная певица. Начало ее творческого пути отмечено рядом побед на всесоюзных и международных вокальных конкурсах. Выдающимися событиями признаны выступления Образцовой в крупнейших театрах и концертных залах мира, включая Ла Скала, Метрополитен-Опера, Венскую Государственную оперу. Также Образцова исполнила ведущие партии меццо-сопрано в классическом русском и зарубежном репертуаре на сцене Большого театра.

Выставка завершится 12 ноября. Подробности можно найти на сайте музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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