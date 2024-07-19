В Подмосковье 21 июля состоится гастрономический фестиваль «Чайные традиции»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля состоится гастрономический фестиваль «Чайные традиции», организованный совместно с центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия запланирована насыщенная программа. Для гостей подготовили выставку-ярмарку товаров ручной работы от талантливых дмитровских мастериц, которые представят свои уникальные изделия. Также для участников подготовили дегустацию авторских видов чая, варенья и меда. Также в рамках события будут организованы детские мастер-классы, розыгрыш призов и лекция-практикум русского, китайского и английского чая.

Начало программы в 11:00. Вход свободный.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения являются объектом культурного наследия России. На территории кремля работает музей-заповедник «Дмитровский кремль», располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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