В Подмосковье 19 ноября пройдет церемония вручения «Международной Пушкинской премии»

Премия имеет высокую социальную значимость для популяризации русского языка и русской культуры в России и за рубежом. В соответствии с указом президента РФ В. В. Путина от 05.07.2021 № 404 «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина», празднование которого проходит в 2024 году.

Цель премии — поощрять любые формы защиты и поддержания интереса к русскому языку, которые способствуют достижению результатов в этой области, а статуэтка Пушкинской премии является высшей наградой нашего фонда в сфере популяризации русского языка на международном уровне. Субъектами премии выступают российские и иностранные организации, массово и профессионально привлекающие внимание к русскому языку, реализуя значимые современные проекты.

Премия вручается с 2019 года победителям в 12 номинациях, в том числе по двум подростковым номинациям. Определяющей задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. Подростки принимают участие в организации премии не только в качестве конкурсантов, но и в качестве волонтеров.

За время существования участниками Пушкинской премии стали более 10 тыс. конкурсантов, а совокупная аудитория премии в социальных сетях насчитывает более 150 тыс. человек.

В рамках Международной Пушкинской премии пройдет мировая премьера 2024 года балет «Пиковая дама» — либретто по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. На торжественной церемонии будут объявлены победители, вручены статуэтки и сертификаты на финансовую поддержку деятельности победителей.

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