В Подмосковье 19 февраля откроется выставочный проект о цветах и их роли в искусстве

19 февраля в выставочном зале музея-заповедника «Усадьба «Мураново» открывается новый выставочный проект «Дыханье вечной красоты», посвященный цветам и их роли в искусстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На проведение выставки на тему цветов организаторов вдохновили Эрнестина Федоровна Тютчева, вторая супруга поэта Федора Ивановича Тютчева, и их дочь Мария Федоровна (в замужестве Бирилева). Их юбилеи в музее-заповеднике отметят этой весной: 20 апреля — 215-летие Эрнестины Федоровны, 6 марта — 185-летие Марии Федоровны.

Эрнестина Федоровна вела дневник-гербарий, в котором из засушенных цветов и растений запечатлевала важные события своей жизни. Подобный дневник вела и Мария Федоровна. Гербарии с краткими пометами дат и мест раскрывают судьбы героинь, рассказанные языком цветов. Выставка также познакомит посетителей с таким явлением культуры и искусства как язык цветов — непременным способом общения и выражения своих чувств и эмоций без слов в наполненном романтическими традициями XIX веке.

Дополнит выставку камерный акварельный портрет 1830-1840-х годов, проникнутый особым очарованием, где каждый женский образ дополнен цветами. Отдельное место в экспозиции займут произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, наполненные цветочными мотивами: рисунки из семейного альбома, вышивки, коллажи, составленные из раскрашенных литографий — примеры любительского домашнего творчества, а также образцы русского и европейского фарфора, художественно оформленные изображениями цветов. Один из разделов выставки посвящен цветочным мотивам в стиле модерн.

Увидеть, как выглядел мурановский парк во второй половине XIX — начале XX веков можно на акварелях Дмитрия Васильевича Путяты (одного из владельцев Муранова) и любительских фотографиях Федора Ивановича Тютчева (внука поэта).

Работа выставки продлится до 11 мая. 6+

Подробности и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.