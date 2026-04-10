В Подмосковье 18–19 апреля пройдут Дни домов-музеев

Международные дни домов-музеев состоятся 18 и 19 апреля в музеях Подмосковья. Гостей ждут экскурсии, интерактивные занятия и специальные программы в мемориальных усадьбах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К акции присоединятся мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей региона. В Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского подготовили праздничную программу с тематическими экскурсиями, творческими занятиями и интерактивами для детей. Посетители смогут глубже познакомиться с историей усадьбы и ее музыкальным наследием.

Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник проведет интерактивное занятие «Несколько слов о ремесле скульптора» в Доме А. С. Голубкиной. Гости узнают о жизни и творчестве Анны Голубкиной, познакомятся с ее книгой и попробуют себя в роли ваятеля под руководством научного сотрудника музея.

В музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» организуют обзорную экскурсию. Посетителям расскажут, как усадьба отразилась в романах «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы» и других произведениях писателя, а также предложат прогулку по мемориальной природной территории с сохранившимся ландшафтом конца XVIII — первой половины XIX века.

Подробности и запись на мероприятия размещены на сайтах музеев-заповедников.

