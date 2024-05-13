В Подмосковье 16 мая откроется выставка «Пушкинский заповедник в работах Репина»

В усадьбе Тараканово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск 16 мая начнется выставка «Пушкинский заповедник в работах С. Н. Репина». Она посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено творчество заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина. В рамках проекта гости смогут ознакомиться с работами в направлениях деревенского и усадебного пейзажей. Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника.

Выставка завершится 9 июля 2024 года. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Основная экспозиция усадьбы Тараканово расположена в земской школе. Она называется «Жизнь без начала и конца» по первой строчке поэмы «Возмездие» и рассказывает о творческом пути А. Блока.

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