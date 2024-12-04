В Подмосковье 1,5 тыс раз запросили информацию об объектах культурного наследия
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Жители Подмосковья могут получить информацию об объектах культурного наследия онлайн на региональном портале госуслуг. Услугой воспользовались более 1,5 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Сведения об объектах культурного наследия нужны для определения статуса и категории охраны объекта культурного наследия, получения информации о возможных ограничениях и оформления налоговых льгот.
Услуга «Выписка из ЕГРКН, справка о принадлежности имущества к ОКН» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Чтобы отправить запрос, нужно заполнить онлайн-форму заявления и приложить документ, удостоверяющий личность.
Также в электронной форме заявления доступна интерактивная карта, на которой можно выбрать объект для запроса информации, а его координаты добавятся автоматически.
Услуга бесплатная. Срок предоставления — до 10 рабочих дней. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия или справка о принадлежности имущества к таким объектам поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.