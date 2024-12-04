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В Подмосковье 1,5 тыс раз запросили информацию об объектах культурного наследия

Жители Подмосковья могут получить информацию об объектах культурного наследия онлайн на региональном портале госуслуг. Услугой воспользовались более 1,5 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Сведения об объектах культурного наследия нужны для определения статуса и категории охраны объекта культурного наследия, получения информации о возможных ограничениях и оформления налоговых льгот.

Услуга «Выписка из ЕГРКН, справка о принадлежности имущества к ОКН» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Чтобы отправить запрос, нужно заполнить онлайн-форму заявления и приложить документ, удостоверяющий личность.

Также в электронной форме заявления доступна интерактивная карта, на которой можно выбрать объект для запроса информации, а его координаты добавятся автоматически.

Услуга бесплатная. Срок предоставления — до 10 рабочих дней. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия или справка о принадлежности имущества к таким объектам поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.