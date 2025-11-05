В Подмосковье 13 ноября пройдет вебинар для предпринимателей

13 ноября состоится вебинар для предпринимателей на тему «Изменения в порядке регулирования деятельности средств размещения (гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги т. д.)». Мероприятие организовано министерством культуры и туризма Московской области и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 436-ФЗ все средства размещения обязаны пройти процедуру обязательной самооценки и быть включены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Самооценка проводится на платформе «Гостеприимство». До 1 сентября 2025 года владельцы гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов и других объектов временного размещения должны были получить идентификационный номер. Отсутствие регистрации делает деятельность по предоставлению проживания незаконной.

На вебинаре будут подняты темы новых требований, вступивших в силу с 1 сентября 2025 года; прохождения процедуры самооценки и ответственности предусмотренной за ее непрохождение. Также участникам расскажут, как действовать, если самооценка еще не пройдена.

В ходе мероприятия также можно будет задать вопросы представителю министерства культуры и туризма Московской области.

Вебинар пройдет на площадке TrueConf. Начало в 11:00.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.