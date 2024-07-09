В Подмосковье 13 июля стартует фестиваль ремесленничества «Медленное ремесло»

В ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе 13 июля начнется фестиваль ремесленников «Медленное ремесло». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных народных ремесел, а также осуществление преемственности культурных традиций. При этом проект обращает внимание участников на вопросы развития традиционных народных ремесел и историко-культурному наследию России.

Для гостей подготовили творческое пространство, где 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных направлениях ремесла. Так, посетители фестиваля смогут ознакомиться с кузнечным и гончарным ремеслом, росписью по дереву и традиционной росписью матрешки, ткачеством, прядением и другими народными ремеслами. При этом любой желающий сможет перенять опыт мастеров — заняться столярным делом, поработать на кузне, испечь хлеб в русской печи и многое другое.

Начало программы в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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