В Подмосковье 12 июля откроется ежегодный фестиваль, посвященный фотоискусству

12 июля в Серпуховском историко-художественном музее стартует фестиваль «Объектив России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет во второй раз в мемориальном доме Н. П. Андреева по адресу: г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 39.

Фестиваль «Объектив России» — проект Серпуховского историко-художественного музея, призванный раскрыть фотографическое наследие региона, популяризировать фотографию как искусство, а также личность Николая Андреева, выдающегося серпуховича, известного на весь мир фотохудожника-пикториалиста. Он подписывал свои работы: «Николай Андреев. Серпухов. Россия». Пейзажи малой родины, фотографии быта жителей Серпухова и окрестностей авторства Н. П. Андреева получали высшие награды на международных выставках.

Фестиваль продлится до 1 октября, дня рождения мастера. В рамках мероприятия пройдут фотопрогулки, праздники, кинопоказы, общественные обсуждения, лекции, встречи с известными фотографами и преподавателями, презентации. Разноплановый формат программ позволит создать новые возможности для знакомства и общения фотохудожников и фотографов разных поколений с аудиторией и друг с другом.

Открытие фестиваля состоится 12 июля в 19:00. В программе сбор гостей во дворе дома Андреева, монтаж фотосушки и участием всех гостей, лекция хедлайнера вечера — Евгении Комаровой с лекцией «Как фотографу презентовать себя», открытый микрофон и Public-talk «Фотография — искусство или техника?»

Больше информации на сайте музея.

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