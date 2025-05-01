В Подмосковье 11 мая пройдет благотворительный концерт «Победы вечная весна»

По случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Подмосковье запланировано проведение концерта «Победы вечная весна», сообщает пресс-служба организаторов.

Благотворительный концерт «Победы вечная весна» — это духовно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию Светлого Христова Воскресения и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт будет проходить в поддержку защитников Отечества, которые принимают участие в специальной военной операции.

Мероприятие состоится 11 мая 2025 г., в 16:00, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Программа мероприятия включает духовные песнопения, посвященные празднику Пасхи, вокально-симфоническую музыку, военно-патриотические произведения в исполнении Е. Гусевой, И. Резника, монаха Киприана (Буркова), Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и других.

С приветственным словом выступит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.