В Петербурге развод Дворцового моста посвятили концу пушкинского сезона

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Пушкинский сезон в Петербурге закрыли разводом моста под музыку к его творчеству

В ночь на 9 июня в Санкт-Петербурге при разводе Дворцового моста, состоялось звуковое шоу «Поющие мосты», где прозвучала музыка, написанная к произведениям поэта Александра Пушкина, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жители Северной столицы России и туристы смогли послушать композиции композиторов XIX–XX веков. В рамках звукового шоу прозвучали увертюры к операм «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Закрытие пушкинского сезона началось с «Гимна великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.

В Петербурге шоу «Поющие мосты» реализуется с 2016 года. За время девятого сезона проекта Дворцовый мост под классическую музыку развели более 50 раз.

В 2023 году в рамках «Поющих мостов» Дворцовый мост развели под специальный плей-лист. Тогда звуковое шоу посвятили Дню народного единства.